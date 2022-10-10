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10 октября, 15:05

Министр обороны Белоруссии призвал Киев не провоцировать Минск на агрессию

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил жёстким ответом в случае агрессии Киева

Белоруссия не готовит нападение на Украину, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. Он призвал Киев не провоцировать Минск и не совершать неправильные шаги.

Министр обороны Белоруссии предупредил Киев от провокаций Минска. Видео © Telegram-канал Минобороны Белоруссии

"Мы фиксируем, что наши соседи — украинцы — озаботились сегодня тем, что со стороны Вооружённых сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идёт о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остаётся один: не провоцируйте нас, мы с вами воевать не собираемся", — сказал Хренин.

Воевать Минск не собирается ни с литовцами, ни с поляками, добавил глава военного ведомства. Если Киев не будет предпринимать неправильных шагов, войны не будет, уверил он.

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При этом, "если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии, как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жёстким", подчеркнул глава оборонного ведомства. Предпринимаемые Белоруссией действия направлены только на обеспечение обороны, добавил Хренин.

"Поэтому мы ещё раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим её тоже", — заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. По словам Александра Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны Белоруссии

Артур Лапсаков

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