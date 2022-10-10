Министр обороны Белоруссии призвал Киев не провоцировать Минск на агрессию

Белоруссия не готовит нападение на Украину, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. Он призвал Киев не провоцировать Минск и не совершать неправильные шаги.

Министр обороны Белоруссии предупредил Киев от провокаций Минска. Видео © Telegram-канал Минобороны Белоруссии

"Мы фиксируем, что наши соседи — украинцы — озаботились сегодня тем, что со стороны Вооружённых сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идёт о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остаётся один: не провоцируйте нас, мы с вами воевать не собираемся", — сказал Хренин.

Воевать Минск не собирается ни с литовцами, ни с поляками, добавил глава военного ведомства. Если Киев не будет предпринимать неправильных шагов, войны не будет, уверил он.

При этом, "если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии, как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жёстким", подчеркнул глава оборонного ведомства. Предпринимаемые Белоруссией действия направлены только на обеспечение обороны, добавил Хренин.

"Поэтому мы ещё раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим её тоже", — заключил он.