"Идёт серьёзная борьба": Почётный президент РФС уверен, что матч с Боснией и Герцеговиной будет сорван

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины по футболу, скорее всего, не состоится. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

"Внутри федерации идёт серьёзная борьба. Часть членов выступают за проведение, часть — против. Футболисты тоже высказываются против матча. С моей точки зрения, больше факторов говорит о том, что игра не состоится", — сказал Колосков.