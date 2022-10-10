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10 октября, 15:07

"Идёт серьёзная борьба": Почётный президент РФС уверен, что матч с Боснией и Герцеговиной будет сорван

Почётный президент РФС Колосков: Матч сборных России и Боснии вряд ли состоится

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины по футболу, скорее всего, не состоится. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказываются выходить на поле против наших спортсменов, а крупнейшее фанатское объединение призвало бойкотировать встречу. Окончательное решение о проведении матча будет принято боснийской стороной 31 октября.

"Внутри федерации идёт серьёзная борьба. Часть членов выступают за проведение, часть — против. Футболисты тоже высказываются против матча. С моей точки зрения, больше факторов говорит о том, что игра не состоится", — сказал Колосков.

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В Боснии и Герцеговине отложили принятие решения о матче со сборной России по футболу

Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Роман Фейгин

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