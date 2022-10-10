СБУ объявила в розыск Шойгу, Матвиенко и Патрушева
СБУ объявила в розыск представителя Минобороны РФ Конашенкова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Об этом свидетельствует информация в базе данных МВД.
Кроме того, как заявили в самой службе, в розыск также объявлены директор ФСБ РФ Александр Бортников, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор СВР России Сергей Нарышкин и другие члены Совета безопасности РФ.
Напомним, чуть ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а вслед за ним — официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.
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