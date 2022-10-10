Генпрокуратура Германии начала расследование нападений на "Северные потоки"

Генеральная прокуратура Германии приступила к расследованию по факту нападения на три нитки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Следственные действия проводятся по подозрению в преднамеренной организации взрывов, а также в диверсии, которая противоречит закону. Начало разбирательства подтвердил представитель прокуратуры, пишет издание.

Благодаря этому решению следователи федеральной полиции ФРГ и Федерального управления уголовной полиции смогут получить доказательства по делу, а также присоединиться к международной следственной группе. При этом Генпрокуратура в Карлсруэ отметила, что на данный момент есть достаточно фактических признаков того, что трубопроводы были преднамеренно повреждены взрывами.