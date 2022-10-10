Генпрокуратура Германии начала расследование нападений на "Северные потоки"
Генеральная прокуратура Германии приступила к расследованию по факту нападения на три нитки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Следственные действия проводятся по подозрению в преднамеренной организации взрывов, а также в диверсии, которая противоречит закону. Начало разбирательства подтвердил представитель прокуратуры, пишет издание.
Благодаря этому решению следователи федеральной полиции ФРГ и Федерального управления уголовной полиции смогут получить доказательства по делу, а также присоединиться к международной следственной группе. При этом Генпрокуратура в Карлсруэ отметила, что на данный момент есть достаточно фактических признаков того, что трубопроводы были преднамеренно повреждены взрывами.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Президент России Владимир Путин заявил, что бенефициар данной диверсии известен всем.
ТАСС / Stefan Sauer / dpa