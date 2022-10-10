Военнообязанным россиянам предложили запретить выезд в период мобилизации
Глава Госсовета Крыма Константинов предложил запретить выезд из России военнообязанным
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд из РФ военнообязанным в период мобилизации или военное время. О соответствующей инициативе он рассказал в своём телеграм-канале.
Изменения хотят внести в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Военнообязанным гражданам предлагается запретить выезжать за границу в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военкоматов или властей. "Беглецов" же предлагают вносить в реестр иноагентов.
"Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО. Те, кто с честью выполняет свой гражданский долг, должны ощущать поддержку общества и государства, а те, кто от него бежит, — общественное осуждение и поражение в правах", — написал глава крымского Госсовета.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. После начала призыва и вскрывшихся проблем в военкоматах российский лидер попросил генерального прокурора Игоря Краснова реагировать на обращения по нарушениям в рамках частичной мобилизации.
ТАСС / Кирилл Кухмарь