Военнообязанным россиянам предложили запретить выезд в период мобилизации

Изменения хотят внести в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Военнообязанным гражданам предлагается запретить выезжать за границу в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военкоматов или властей. "Беглецов" же предлагают вносить в реестр иноагентов.

"Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО. Те, кто с честью выполняет свой гражданский долг, должны ощущать поддержку общества и государства, а те, кто от него бежит, — общественное осуждение и поражение в правах", — написал глава крымского Госсовета.