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10 октября, 15:49

Два человека ранено в результате ударов ВСУ по посёлку Тёткино в Курской области

<p>Последствия обстрела посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области <a href="https://t.me/gubernator_46/1758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Романа Старовойта</a></p>

Последствия обстрела посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Два человека пострадало в результате обстрела поселка Тёткино Курской области со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Последствия обстрела посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Последствия обстрела посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

"Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал посёлок Тёткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилётов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме", — написал он в телеграм-канале и показал фото с места происшествия.

Последствия обстрела посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Последствия обстрела посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

По данным губернатора, двое пострадавших госпитализированы: мужчина — с осколочными ранениями, женщина — с ожогами. Пожарные сейчас тушат дом.

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А ранее сегодня несколько приграничных сёл в Белгородской области оказались под обстрелом со стороны Украины. Так, в Валуйском городском округе огонь на себя приняло село Конопляновка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в этом районе украинская армия применяла ракетный комплекс "Точка-У". Кроме того, под обстрелом оказался небольшой город Шебекино. К сожалению, здесь не обошлось без жертв.

Александра Вишнякова

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