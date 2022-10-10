Два человека ранено в результате ударов ВСУ по посёлку Тёткино в Курской области

"Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал посёлок Тёткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилётов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме", — написал он в телеграм-канале и показал фото с места происшествия.

А ранее сегодня несколько приграничных сёл в Белгородской области оказались под обстрелом со стороны Украины. Так, в Валуйском городском округе огонь на себя приняло село Конопляновка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в этом районе украинская армия применяла ракетный комплекс "Точка-У". Кроме того, под обстрелом оказался небольшой город Шебекино. К сожалению, здесь не обошлось без жертв.