В Минске назвали цель развёртывания совместной группировки Белоруссии и РФ

Развёртывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на обеспечение безопасности западной границы Союзного государства. Соответствующее заявление сделал замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

"Почему идёт развёртывание совместной группировки? С учётом рисков. Мы видим, что на границе стало гораздо больше войск НАТО и провокаций стало больше: есть желающие втянуть не только Беларусь в войну, в конфликт — всю Европу", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Гайдукевич отметил, что каких-либо дополнительных поручений, связанных с российской спецоперацией на Украине, у белорусских военных не появилось. По его словам, у Минска сейчас две основные задачи — защита собственной территории, народа и границы Союзного государства.