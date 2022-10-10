НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 15:46

В Минске назвали цель развёртывания совместной группировки Белоруссии и РФ

Депутат Гайдукевич: Войска РФ и Белоруссии обеспечивают безопасность западной границы

Развёртывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на обеспечение безопасности западной границы Союзного государства. Соответствующее заявление сделал замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

"Почему идёт развёртывание совместной группировки? С учётом рисков. Мы видим, что на границе стало гораздо больше войск НАТО и провокаций стало больше: есть желающие втянуть не только Беларусь в войну, в конфликт — всю Европу", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Гайдукевич отметил, что каких-либо дополнительных поручений, связанных с российской спецоперацией на Украине, у белорусских военных не появилось. По его словам, у Минска сейчас две основные задачи — защита собственной территории, народа и границы Союзного государства.

ЕС назвал эскалацией возможное развёртывание совместной группировки Белоруссии и РФ

ЕС назвал эскалацией возможное развёртывание совместной группировки Белоруссии и РФ

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. По словам Александра Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров