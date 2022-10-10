В Минске назвали цель развёртывания совместной группировки Белоруссии и РФ
Депутат Гайдукевич: Войска РФ и Белоруссии обеспечивают безопасность западной границы
Развёртывание региональной группировки войск Белоруссии и России направлено на обеспечение безопасности западной границы Союзного государства. Соответствующее заявление сделал замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
"Почему идёт развёртывание совместной группировки? С учётом рисков. Мы видим, что на границе стало гораздо больше войск НАТО и провокаций стало больше: есть желающие втянуть не только Беларусь в войну, в конфликт — всю Европу", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.
Гайдукевич отметил, что каких-либо дополнительных поручений, связанных с российской спецоперацией на Украине, у белорусских военных не появилось. По его словам, у Минска сейчас две основные задачи — защита собственной территории, народа и границы Союзного государства.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. По словам Александра Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.
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