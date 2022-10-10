Захарова ответила "майданным чудовищам" на попадание в чёрный список СБУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко отреагировала на своё попадание в список разыскиваемых лиц СБУ. Она напомнила, что у украинской спецслужбы и экстремистских формирований общие истоки.

"Методы СБУ всё больше напоминают ИГИЛ* и Аль-Каиду*. Немудрено — первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд", — написала Захарова в своём телеграм-канале в понедельник.

Вслед за этим представитель МИД запостила мем от одного своего подписчика. В нём обыгрывается известный сюжет с котиками, которые будят свою хозяйку Наташу, но только в новой вариации подпись такая: "Маш, ну ты где? Мы тут уже обыскались".

Напомним, что ранее СБУ выкатила список разыскиваемых лиц, в котором помимо Марии Захаровой нашлось место зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Кроме того, в розыск объявлены директор ФСБ РФ Александр Бортников, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и некоторые другие российские чиновники и политики.