"Надо было что-то пролепетать": В Совфеде объяснили, зачем СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову из-за собственного бессилия. Об этом сказал Лайфу член Совета Федерации Анатолий Широков. Он сравнил такой шаг с заявлением Евросоюза о санкциях против России.

"Я бы здесь провёл прямые аналогии с тем, что Евросоюз вроде бы как заявил, что необходимы новые санкции против России за эти ракетные удары, но запрещать пока нечего. В этом смысле и такая же позиция украинских властей — надо было что-то пролепетать", — отметил Широков.

Сенатор добавил, что на фоне сегодняшних ударов со стороны РФ по Украине в ответ на теракт на Крымском мосту объявления в розыск таких серьёзных российских политических фигур кажутся незначительными.

"Это, конечно, не означает, что Киев сейчас прекратит сопротивление и согласится на условия России, впереди ещё довольно трудная, в том числе и боевая работа. Но это уже, повторяю, фактически акт бессилия киевской власти", — сказал член Совфеда.