Аксёнов: Восстановление Крымского моста планируют завершить в течение полутора месяцев

Работы по восстановлению Крымского моста после теракта могут быть завершены в течение месяца-полутора. Такие сроки обозначил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Прогноз, могу плюс-минус ошибаться: в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и всё будет сделано в кратчайшие сроки", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Россия-1".