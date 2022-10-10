Аксёнов: Восстановление Крымского моста планируют завершить в течение полутора месяцев
Спутниковый снимок Крымского моста после взрыва. Фото © Twitter / planet
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта могут быть завершены в течение месяца-полутора. Такие сроки обозначил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Прогноз, могу плюс-минус ошибаться: в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и всё будет сделано в кратчайшие сроки", — отметил Аксёнов в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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