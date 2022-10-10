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10 октября, 16:17

Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

<p>Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BraveGuardian10/status/1579409190891945986/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brave_Guardian</a></p>

Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Brave_Guardian

Посольство Казахстана в Киеве на фоне ракетных ударов по Украине призвало сограждан по возможности покинуть территорию Незалежной. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

"Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", — указано в сообщении.

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Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

Наталья Исакова

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