Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

Посольство Казахстана в Киеве на фоне ракетных ударов по Украине призвало сограждан по возможности покинуть территорию Незалежной. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

"Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", — указано в сообщении.