Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Украину
Последствия ударов в Киеве. Фото © Twitter / Brave_Guardian
Посольство Казахстана в Киеве на фоне ракетных ударов по Украине призвало сограждан по возможности покинуть территорию Незалежной. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
"Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", — указано в сообщении.
Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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