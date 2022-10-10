СПЧ обратился в международные организации из-за казней жителей под Купянском

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за расправ над мирными жителями под Купянском. Об этом говорится в сообщении СПЧ. Уточняется, что обращения были также направлены в Европейский Совет и Европарламент. Фадеев сослался на видео, которое "документирует преступления украинской армии", контролирующей Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

"Данное видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей, проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся оппонировать официальному Киеву. Ситуация также усугубляется тем, что официальные представители украинской власти ранее открыто анонсировали проведение "жёстких зачисток" и "фильтрационных мероприятий", — говорится в обращении.

Фадеев подчеркнул, что главная задача правозащитного сообщества на данный момент заключается в предотвращении геноцида мирного населения. В связи с этим он призвал международные организации со всей серьёзностью отнестись к представленной информации и добиться проведения расследования зафиксированных преступлений.

Напомним, 9 октября экс-командир нацбатальона "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры из Купянска. На видео запечатлены тела мирных жителей с подписью о расплате. Сам Жорин позднее изменил публикацию, добавив, что видео якобы взято "из телефона оккупанта". В ответ на эти кадры в Совбезе РФ пообещали жёсткую реакцию Москвы.