При взрыве в Джанкое пострадал 10-летний ребёнок
В Джанкое, на севере Крыма, произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка, которая была доставлена в больницу.
Последствия произошедшего взрыва в Джанкое. Видео © Telegram / SHOT
По некоторым данным, ребёнок оказался ранен осколками. Также в результате ЧП были повреждены как минимум два дома. Информация о произошедшем уточняется. Официальных комментариев на этот счёт пока не было. Судя по кадрам с места происшествия, взрыв произошёл в частном доме.
А в минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СКР, погибло три человека, позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом против критически важной гражданской инфраструктуры РФ, заказчиками которого являлись украинские спецслужбы.
Telegram / SHOT