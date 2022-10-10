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10 октября, 17:04

При взрыве в Джанкое пострадал 10-летний ребёнок

В Джанкое, на севере Крыма, произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка, которая была доставлена в больницу.

Последствия произошедшего взрыва в Джанкое. Видео © Telegram / SHOT

По некоторым данным, ребёнок оказался ранен осколками. Также в результате ЧП были повреждены как минимум два дома. Информация о произошедшем уточняется. Официальных комментариев на этот счёт пока не было. Судя по кадрам с места происшествия, взрыв произошёл в частном доме.

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А в минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СКР, погибло три человека, позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом против критически важной гражданской инфраструктуры РФ, заказчиками которого являлись украинские спецслужбы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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