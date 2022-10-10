При взрыве в Джанкое пострадал 10-летний ребёнок

В Джанкое, на севере Крыма, произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка, которая была доставлена в больницу.

По некоторым данным, ребёнок оказался ранен осколками. Также в результате ЧП были повреждены как минимум два дома. Информация о произошедшем уточняется. Официальных комментариев на этот счёт пока не было. Судя по кадрам с места происшествия, взрыв произошёл в частном доме.