НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 17:37

Третий паром начал работу в Керченском проливе

Судно "Мария", предназначенное для перевозки крупнотоннажных автомобилей, начало работу на переправе в Керченском проливе, это уже третий паром. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на торговый порт в Керчи.

"Марию" запустили. Погрузилась и ушла. Это судно "Оборонлогистики", как и судно "Лаврентий", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что сейчас к запуску также готовится ещё и четвёртый паром "Ейск". Данное судно предназначено для перевозки малотоннажных автомобилей.

Аксёнов: Восстановление Крымского моста планируют завершить в течение полутора месяцев

Аксёнов: Восстановление Крымского моста планируют завершить в течение полутора месяцев

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Обложка ©

VK / Министерство транспорта РФ

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров