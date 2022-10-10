Третий паром начал работу в Керченском проливе

Судно "Мария", предназначенное для перевозки крупнотоннажных автомобилей, начало работу на переправе в Керченском проливе, это уже третий паром. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на торговый порт в Керчи.

"Марию" запустили. Погрузилась и ушла. Это судно "Оборонлогистики", как и судно "Лаврентий", — отметил собеседник агентства.