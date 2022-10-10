Третий паром начал работу в Керченском проливе
Судно "Мария", предназначенное для перевозки крупнотоннажных автомобилей, начало работу на переправе в Керченском проливе, это уже третий паром. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на торговый порт в Керчи.
"Марию" запустили. Погрузилась и ушла. Это судно "Оборонлогистики", как и судно "Лаврентий", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, он добавил, что сейчас к запуску также готовится ещё и четвёртый паром "Ейск". Данное судно предназначено для перевозки малотоннажных автомобилей.
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.