Цветные коробки с молоком и соками снова появятся в российских магазинах

Бывшая российская "дочка" шведской фирмы Tetra Pak возобновила в России производство цветной упаковки, завод в подмосковной Лобне работает бесперебойно, сообщили в пресс-службе компании.

"С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белёном картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", — приводит ТАСС сообщение бывшей "дочки" шведского концерна.

После передачи российского подразделения местному руководству юридическое название независимой компании стало АО "Упаковочные системы", но работа над созданием нового бренда пока не закончена.