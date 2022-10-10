НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 17:15

Цветные коробки с молоком и соками снова появятся в российских магазинах

Бывшая российская "дочка" Tetra Pak возобновила производство цветной упаковки

Бывшая российская "дочка" шведской фирмы Tetra Pak возобновила в России производство цветной упаковки, завод в подмосковной Лобне работает бесперебойно, сообщили в пресс-службе компании.

"С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белёном картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", — приводит ТАСС сообщение бывшей "дочки" шведского концерна.

После передачи российского подразделения местному руководству юридическое название независимой компании стало АО "Упаковочные системы", но работа над созданием нового бренда пока не закончена.

Стало известно, как могут переименовать магазины OBI

Стало известно, как могут переименовать магазины OBI

В конце июля стало известно, что Tetra Pak передаёт подразделение в РФ российскому менеджменту. Такое решение было принято из-за того, что компания не может поддерживать операционную деятельность, поскольку Швеция запретила производителю экспорт в РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров