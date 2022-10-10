Российские хакеры Killnet парализовали сайты аэропортов США

Российская хакерская группировка Killnet в понедельник утром атаковала сайты 14 аэропортов США. О признаках воздействия непосредственно на перелёты не сообщается. Трудности возникли только у пассажиров, которые искали информацию, сообщает телеканал CNN.

Среди атакованных был сайт международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта, сотрудник которого рассказал, что никаких операционных воздействий не зафиксировано. Сайт воздушной гавани Лос-Анджелеса ранее был недоступен, но его работу восстановили утром. Управление транспортной безопасности следит за этой проблемой и работает с партнёрами аэропортов.