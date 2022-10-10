Российские хакеры Killnet парализовали сайты аэропортов США
Российская хакерская группировка Killnet в понедельник утром атаковала сайты 14 аэропортов США. О признаках воздействия непосредственно на перелёты не сообщается. Трудности возникли только у пассажиров, которые искали информацию, сообщает телеканал CNN.
Среди атакованных был сайт международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта, сотрудник которого рассказал, что никаких операционных воздействий не зафиксировано. Сайт воздушной гавани Лос-Анджелеса ранее был недоступен, но его работу восстановили утром. Управление транспортной безопасности следит за этой проблемой и работает с партнёрами аэропортов.
"Сегодня в Штатах нелётная погода", — прокомментировали атаку сами хакеры.
Ранее хакеры Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), которая занимается предотвращением кибератак на информсистемы Молдавии. До этого они также атаковали более 200 ресурсов Эстонии после демонтажа памятника Т-34.
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