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10 октября, 17:14

Российские хакеры Killnet парализовали сайты аэропортов США

Российская хакерская группировка Killnet в понедельник утром атаковала сайты 14 аэропортов США. О признаках воздействия непосредственно на перелёты не сообщается. Трудности возникли только у пассажиров, которые искали информацию, сообщает телеканал CNN.

Среди атакованных был сайт международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта, сотрудник которого рассказал, что никаких операционных воздействий не зафиксировано. Сайт воздушной гавани Лос-Анджелеса ранее был недоступен, но его работу восстановили утром. Управление транспортной безопасности следит за этой проблемой и работает с партнёрами аэропортов.

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"Сегодня в Штатах нелётная погода", — прокомментировали атаку сами хакеры.

Ранее хакеры Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), которая занимается предотвращением кибератак на информсистемы Молдавии. До этого они также атаковали более 200 ресурсов Эстонии после демонтажа памятника Т-34.

Обложка ©

Unsplash / Kevin Ku

Илья Суриков

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