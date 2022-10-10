"Газпром" в 2015 году уже находил на "Северном потоке" взрывные устройства НАТО

На "Северном потоке" уже происходил инцидент со взрывным устройством НАТО — в 2015 году при осмотре газопровода был найден подводный уничтожитель мин. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса". Он лежал в пространстве между газопроводами, чётко у одной из ниток", — отметил он.