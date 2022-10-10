"Газпром" в 2015 году уже находил на "Северном потоке" взрывные устройства НАТО
На "Северном потоке" уже происходил инцидент со взрывным устройством НАТО — в 2015 году при осмотре газопровода был найден подводный уничтожитель мин. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса". Он лежал в пространстве между газопроводами, чётко у одной из ниток", — отметил он.
Как тогда заявляли в Североатлантическом альянсе, "он потерялся на учениях".
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Президент России Владимир Путин заявил, что бенефициар данной диверсии известен всем.
Getty Images / Swedish Coast Guard Handout. / Anadolu Agency