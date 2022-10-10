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10 октября, 17:24

"Газпром" в 2015 году уже находил на "Северном потоке" взрывные устройства НАТО

На "Северном потоке" уже происходил инцидент со взрывным устройством НАТО — в 2015 году при осмотре газопровода был найден подводный уничтожитель мин. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток – 1" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса". Он лежал в пространстве между газопроводами, чётко у одной из ниток", — отметил он.

Как тогда заявляли в Североатлантическом альянсе, "он потерялся на учениях".

Генпрокуратура Германии начала расследование нападений на "Северные потоки"

Генпрокуратура Германии начала расследование нападений на "Северные потоки"

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Президент России Владимир Путин заявил, что бенефициар данной диверсии известен всем.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast Guard Handout. / Anadolu Agency

Варвара Романова

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