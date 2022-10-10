Лукашенко подписал указ о подчинении органов госбезопасности только президенту Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ "по совершенствованию деятельности органов государственной безопасности", отныне они будут подчиняться исключительно президенту республики. Ранее формально они подчинялись Совету министров.

"Предусмотрено подчинение органов госбезопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система", — указано в тексте документа.

Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, изменения вносятся указом № 356, который также предусматривает реорганизацию ГУО "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности.