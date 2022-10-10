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Опубликовано 10 октября 2022, 17:45
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СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне серии ударов по украинским городам объявила в розыск генерала Сергея Суровикина, командующего объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствует информация в базе данных украинского МВД.

Против Суровикина выдвинули обвинение по статье УК страны "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины с тяжёлыми последствиями со стороны лица, представляющего власть".

СБУ объявила в розыск Шойгу, Матвиенко и Патрушева
СБУ объявила в розыск Шойгу, Матвиенко и Патрушева

Напомним, чуть ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а вслед за ним — официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.

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ТАСС / Алексей Ерешко

Наталья Исакова
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