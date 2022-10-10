СБУ объявила в розыск командующего войсками в зоне СВО генерала Суровикина

Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне серии ударов по украинским городам объявила в розыск генерала Сергея Суровикина, командующего объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствует информация в базе данных украинского МВД.

Против Суровикина выдвинули обвинение по статье УК страны "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины с тяжёлыми последствиями со стороны лица, представляющего власть".