Учёные выяснили, сколько энергии высвободил убивший динозавров астероид

Упавший миллионы лет назад астероид не только стал причиной гибели динозавров, но и вызвал гигантские землетрясения по всей планете. Об этом сообщили в Университете штата Мичиган (США).

По словам главы исследовательской группы Молли Рейндж, удар астероида высвободил энергию, равную "мощности 10 миллиардов атомных бомб, применённых во время Второй мировой войны [в Японии]", что вызвало интенсивную сейсмическую активность, которая длилась от нескольких недель до нескольких месяцев.

Порядка 65,5–66 миллионов лет назад на Землю упал астероид диаметром от десяти до четырнадцати километров, образовав 200-километровый кратер Чиксулуб в Южной Мексике. Последствия этого по сей день являются предметом изучения и дискуссий. Помимо землетрясения, как считают специалисты, этот астероид также вызвал мощнейшие цунами.