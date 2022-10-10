В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта

Так он ответил на вопрос о том, почему генсек ООН Антониу Гутерреш никак до сих пор не отреагировал на подрыв Крымского моста. При этом организация уже успела осудить сегодняшние ракетные удары России по Украине, назвав их неприемлемыми. Говоря об отсутствии оперативной реакции ООН на инцидент в Крыму, Дюжаррик отметил, что в организации не делают ежедневных заявлений обо всём, что творится в мире.