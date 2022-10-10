В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
Теракт на Крымском мосту является эскалацией конфликта. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.
Так он ответил на вопрос о том, почему генсек ООН Антониу Гутерреш никак до сих пор не отреагировал на подрыв Крымского моста. При этом организация уже успела осудить сегодняшние ракетные удары России по Украине, назвав их неприемлемыми. Говоря об отсутствии оперативной реакции ООН на инцидент в Крыму, Дюжаррик отметил, что в организации не делают ежедневных заявлений обо всём, что творится в мире.
"То, что мы видели на выходных, в последние дни — это и есть эскалация", — сказал представитель генсека в ходе пресс-конференции.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибли три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
ТАСС / Моя Феодосия