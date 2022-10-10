Автоэксперт объяснил, когда лучше "переобуть" автомобиль на зиму

Менять шины на зимние в относительно тёплую погоду опасно не только для самого автовладельца и его пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения. Так, шипы могут вылетать из пазов, повреждая другие автомобили в потоке, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В любом случае до заморозков "переобувать" машину не стоит, посоветовал специалист.

"Такие шины мягче, они имеют другой температурный режим работы, а в плюсовую погоду имеют активный износ. Трагедии не произойдёт, когда асфальт уже перестаёт нагреваться, но шипы из мягкой резины могут вылетать, что, мягко говоря, доставит неудобства другим водителям", — рассказал Хайцеэр в беседе с "Газетой.ru".

Менять шины на зимние автоэксперт рекомендовал, когда температура воздуха опускается ниже плюс пяти градусов. Он посоветовал обращать внимание на прогнозы Гидрометцентра, иначе холода для автовладельцев могут наступить в этом году, как это бывает часто, "внезапно". Более того, специалист обратил внимание на то, что на зимних шинах снижается управление автомобилем. Езда на мягкой резине может показаться комфортнее, хоть и машина чуть больше плывёт. Также быстрое стирание резины ухудшает экологию, резюмировал Хайцеэр.