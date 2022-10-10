В Марий Эл грузовик мощным ударом выкинул микроавтобус с дороги

В городе Звенигово Республики Марий Эл опрокинулся микроавтобус. Шесть человек получили травмы. Авария произошла на перекрёстке неравнозначных дорог. Грузовик Hyundai столкнулся с пассажирским транспортом, который ехал по маршруту Звенигово – Помары.







"В салоне автобуса находилось 15 человек <...> Есть информация о шести пострадавших, один из которых госпитализирован. Остальным назначено амбулаторное лечение по месту жительства", — сообщает УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Авария произошла около 12 часов дня (совпадает с мск). От удара автобус выбросило на обочину, где он опрокинулся. Кто виноват, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.