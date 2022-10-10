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10 октября, 19:22

В Марий Эл грузовик мощным ударом выкинул микроавтобус с дороги

В Марий Эл микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадало шесть человек

В городе Звенигово Республики Марий Эл опрокинулся микроавтобус. Шесть человек получили травмы. Авария произошла на перекрёстке неравнозначных дорог. Грузовик Hyundai столкнулся с пассажирским транспортом, который ехал по маршруту Звенигово – Помары.

  • Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл
  • Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл
  • Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл

Последствия ДТП в Марий Эл. Фото © Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл

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"В салоне автобуса находилось 15 человек <...> Есть информация о шести пострадавших, один из которых госпитализирован. Остальным назначено амбулаторное лечение по месту жительства", — сообщает УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Авария произошла около 12 часов дня (совпадает с мск). От удара автобус выбросило на обочину, где он опрокинулся. Кто виноват, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге енот выбежал на дорогу и стал причиной тяжёлого ДТП. Водитель не заметил животное, машина врезалась в дерево и опрокинулась на обочине.

Обложка ©

Telegram-канал / Госавтоинспекция Марий Эл

Арина Родионова

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