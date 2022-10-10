ВСУ попытались ударить по Херсону ракетами

Вооружённые силы Украины произвели ракетный удар по Херсону. Большинство снарядов удалось сбить российским силам противовоздушной обороны (ПВО). Только две ракеты упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил представитель экстренных служб области.

"Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные сбили. Жертв нет", — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

По предварительной информации, к разрушениям удар не привёл. Агентство сообщает, что российские силы ПВО 10 октября, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном для перехвата украинских снарядов.