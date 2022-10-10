ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 19:57
3337

ВСУ попытались ударить по Херсону ракетами

Вооружённые силы Украины произвели ракетный удар по Херсону. Большинство снарядов удалось сбить российским силам противовоздушной обороны (ПВО). Только две ракеты упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил представитель экстренных служб области.

"Две ракеты упали в район Антоновского моста, остальные сбили. Жертв нет", — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

По предварительной информации, к разрушениям удар не привёл. Агентство сообщает, что российские силы ПВО 10 октября, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном для перехвата украинских снарядов.

ПВО РФ уничтожила шесть дронов ВСУ, сбила шесть снарядов HIMARS и три ракеты HARM
ПВО РФ уничтожила шесть дронов ВСУ, сбила шесть снарядов HIMARS и три ракеты HARM

Как писал ранее Лайф, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атаки ВСУ в регионе отбиты, продвижение украинских войск заглохло. Ситуация стабильная, в областном центре никакой паники нет, логистика работает в обычном режиме, сообщают власти региона.

BannerImage

Wikipedia / Uaquantum

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar