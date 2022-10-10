Байден пообещал Зеленскому современные средства ПВО
Белый дом: Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО
Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО", — говорится в распространённом заявлении.
А ещё Байден указал Зеленскому "на текущее взаимодействие с союзниками и партнёрами, чтобы Россия продолжила нести издержки".
Лайф рассказывал, что сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Flickr / whitehouse