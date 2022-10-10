Байден пообещал Зеленскому современные средства ПВО

Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО", — говорится в распространённом заявлении.