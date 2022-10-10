"Кровь не остыла": В Киргизии объяснили, почему отменили учения ОДКБ

Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022", опасаясь реакции общественного мнения республики на фоне недавнего конфликта с Таджикистаном. Такие пояснения в женевском Центре политики безопасности дал вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов.

Он отметил, что невозможно пригласить казахов, русских и белорусов, но не позвать на учения представителей Таджикистана. Вместе с тем он выразил беспокойство из-за неверной интерпретации отмены учений и спекуляций по этому поводу.

"У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации — с мандатом, с миссией, с уставом — никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь. Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооружённых частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях", — подчеркнул в интервью РИА "Новости" Байсалов.

Он также заявил, что роль России очень важна в киргизско-таджикских отношениях как стратегического партнёра обоих государств, ведь она "на то и великая держава", чтобы поддерживать мир и спокойствие во всех областях своей ответственности.