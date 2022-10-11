Русскоязычное население на Украине многие годы подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Об этом в беседе с ведущим ютуб-канала Judging Freedom заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Так он ответил на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин в недавнем выступлении назвал нацистским режимом правительство главы Украины Владимира Зеленского, а также имеет ли место в Незалежной дискриминация евреев.

"Это геноцид против русского населения. Всё началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — рассказал Риттер.

Он отметил, что Киев много лет планомерно запрещал всё, что связано с Россией, принимались законы против русского языка и культуры. А ещё Риттер провёл параллель между этой ситуацией и нацистской Германией 30-х годов прошлого века в плане отношения в стране к евреям.