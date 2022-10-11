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10 октября, 21:02

"Идеология Бандеры": Американский разведчик рассказал о геноциде русских на Украине

Разведчик США Риттер: С 2014 года Киев занимался геноцидом русских в стране

<p>Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер (на фото справа). Кадр из видео @ Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SreT_5p8sus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Judge Napolitano – Judging Freedom</a></p>

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер (на фото справа). Кадр из видео @ Youtube / Judge Napolitano – Judging Freedom

Русскоязычное население на Украине многие годы подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Об этом в беседе с ведущим ютуб-канала Judging Freedom заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Так он ответил на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин в недавнем выступлении назвал нацистским режимом правительство главы Украины Владимира Зеленского, а также имеет ли место в Незалежной дискриминация евреев.

"Это геноцид против русского населения. Всё началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — рассказал Риттер.

Он отметил, что Киев много лет планомерно запрещал всё, что связано с Россией, принимались законы против русского языка и культуры. А ещё Риттер провёл параллель между этой ситуацией и нацистской Германией 30-х годов прошлого века в плане отношения в стране к евреям.

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Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру. Об этом он заявил, выступая на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

Анатолий Симоненко

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