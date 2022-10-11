На Генассамблее ООН отказали России в тайном голосовании по референдумам

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши отказал России в проведении немедленного голосования по американской резолюции, в проекте которой Москву осуждают за проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Мы хотим, чтобы вы объявили голосование по проекту резолюции сейчас. Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу", — предлагал постпред России Василий Небензя.

Короши же заявил, что принято проводить дебаты, а потом голосование. Небензя же заявил на это, что такой сценарий выгоден "известно кому".

"В данном случае нам остаётся только выразить своё сожаление принятым вами решением и методами ведения заседания, которые сегодня продемонстрированы", — сказал представитель России.