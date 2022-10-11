В Европе признали, что хорошо жили благодаря дешёвой энергии из России
Боррель: Благополучие Евросоюза базировалось на дешёвой энергии из России
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / AP / Virginia Mayo
Благополучие Евросоюза основывалось на получении дешёвой энергии из России. Теперь же ЕС придётся искать её источники энергии внутри своих границ, экономику союза ждёт реструктуризация. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Наше благополучие базировалось на дешёвой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую", — сказал он на встрече с послами Евросоюза.
Как добавил Боррель, "лучшая энергия — это та, которую производят внутри" Евросоюза. По его мнению, жители Европы пока не осознали, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для экономики ЕС. Касательно КНР он напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте.
"Предстоят серьёзные изменения. Это может создать политические проблемы", — признал Боррель.
Как сообщал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 20 лет. Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза "загибается производство, наступает деиндустриализация".