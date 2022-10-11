В Европе признали, что хорошо жили благодаря дешёвой энергии из России

Благополучие Евросоюза основывалось на получении дешёвой энергии из России. Теперь же ЕС придётся искать её источники энергии внутри своих границ, экономику союза ждёт реструктуризация. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Наше благополучие базировалось на дешёвой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую", — сказал он на встрече с послами Евросоюза.

Как добавил Боррель, "лучшая энергия — это та, которую производят внутри" Евросоюза. По его мнению, жители Европы пока не осознали, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для экономики ЕС. Касательно КНР он напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте.

"Предстоят серьёзные изменения. Это может создать политические проблемы", — признал Боррель.