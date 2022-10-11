Над Крымским мостом беспилотники выстроились в надпись "Мы вместе"
В небе над Крымским мостом, на котором ранее был совершён террористический акт, ночью зажглась надпись "Мы вместе". Её сформировали беспилотники. Видео с места события разлетелось по Сети.
Надпись "Мы вместе" из беспилотников над Крымским мостом. Видео Twitter / @AlexanderRedki3
В видеоролике показано, как в небе недалеко от автодорожной части моста несколько десятков дронов образовали собой надпись, выполненную в цветах российского триколора. Власти Крыма меж тем сообщили РИА "Новости", что не в курсе, кто организовал эту акцию.
Лайф рассказывал, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Вскоре президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва являются спецслужбы Украины.
Twitter / @AlexanderRedki3