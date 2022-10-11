Над Крымским мостом беспилотники выстроились в надпись "Мы вместе"

В небе над Крымским мостом, на котором ранее был совершён террористический акт, ночью зажглась надпись "Мы вместе". Её сформировали беспилотники. Видео с места события разлетелось по Сети.

В видеоролике показано, как в небе недалеко от автодорожной части моста несколько десятков дронов образовали собой надпись, выполненную в цветах российского триколора. Власти Крыма меж тем сообщили РИА "Новости", что не в курсе, кто организовал эту акцию.