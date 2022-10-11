Что обещают Киеву: Что пишут западные СМИ об ударах Армии РФ по Украине Запад традиционно обвиняет Россию в терроризме, не замечая террористических атак Киева. 10 октября, 21:40 Обложка © Getty Images / Viacheslav Ratynskyi / Anadolu Agency

Президент Путин, обращаясь к Совбезу РФ, перечислил новые подробности расследования теракта на Крымском мосту, а также сообщил о попытках Украины подорвать газопровод "Турецкий поток" и Курскую АЭС, которые ставят киевский режим "на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками", чьи преступления уже просто невозможно оставлять без ответа. Прошедшая перед этим ювелирная бомбардировка Российской армией городов Украины с минимальным количеством жертв, скорее всего, войдёт в военные учебники. Можно долго перечислять: "мост Кличко", здание СБУ на Владимирской улице рядом с офисом президента, несколько ТЭЦ, штаб-квартира украинской миссии ЕС, не говоря уже об остальных городах Украины. Но ограничимся Киевом. Так Россия ответила на подрыв Крымского моста, и это не стали скрывать западные СМИ, большинство публикаций которых напрямую связывают эти удары с терактом в Крыму.

Глава России сообщил, что в понедельник утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

— В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил Путин.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал: "Первый эпизод сыгран. Будут и другие". Он добавил, что Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Объяснив, почему "помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".

По данным из открытых источников, Россия нанесла 211 ударов ракетами по Украине. Возмездие за Крымский мост уничтожило энергетическую сеть самых крупных городов, отключило ТЭЦ, остановило метро в Киеве и Львове. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Незалежной сообщает, что погибло 11 гражданских, ранено — 64.

Что может обещать Запад Украине

В ответ на российские удары возмездия по украинской критически важной инфраструктуре западные политики, так долго ждавшие повода отправить в Незалежную более дальнобойные системы, вероятно, получили отмашку из Вашингтона и спешат на помощь в "Твиттере". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Киеву дополнительную военную поддержку, написав, что она "в пути".

© Twitter / Josep Borrell Fontelles

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины.

Генсек НАТО Столтенберг также в "Твиттере" осуждает от лица Североатлантического альянса "ужасные и неизбирательные нападения" на гражданскую инфраструктуру на Украине.

Среди вероятных мер эксперты называют поставку баллистических ракет ATACMS дальностью до 300 километров и истребителей F16, ракетный удар со стороны Польши по территории Белоруссии.

После признания западными странами якобы терроризма России и Белоруссии может быть спровоцирован удар по Минску, полагает часть экспертов, обращая внимание на то, что за сутки до этого Конгресс США внёс законопроект о признании России и Белоруссии спонсорами терроризма. Согласно формулировке, государство – спонсор терроризма не сможет получать помощь от США, на него накладываются финансовые и другие ограничения. Хотя нового в этом ничего нет: Россия и Белоруссия и так находятся под множеством санкций.

Признать Россию террористическим государством намерены и эстонцы. Председатель Комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон анонсировал резолюцию, где российский режим будет назван террористическим.

Однако СМИ, которые пишут, что Киев не взял на себя подрыв Крымского моста, крайне мало. Большинство изданий напрямую связывают удар возмездия с террористической атакой на российскую инфраструктуру. К тому же ещё не утих полоснувший Европу по лицу скандал с диверсией на нитках "Северного потока".

Западные СМИ

Фото © Getty Images / Andrew Harrer / Bloomberg

Если утро западных СМИ начиналось в виде новостной хроники событий на Украине, то к обеду большинство медиа успели накропать громкие заголовки для материалов, неизменно начинающихся словами об "имперской мести за подорванный Крымский мост". Этот повод используется западной пропагандой как способ давления на ВПК и правительство ЕС. "Больше, больше оружия!"

Например, Bloomberg, помещая на главную страницу жалобу о недостатке у ВСУ западного оружия, сетует, что у союзников Украины сокращаются запасы вооружений. В связи с чем в Брюсселе планируется на этой неделе встреча министров обороны стран ЕС. Дефицит оружия накладывается на энергокризис и создаёт риски отказа от помощи Украине, объясняет издание. Европейский ВПК просто не поспевает за спросом, потому что, передав Украине запасы танков и оружия советского времени, европейские страны должны восполнять их новейшими современными образцами, но этого не происходит. Называются такие проблемы, как нехватка полупроводников, редкоземельных металлов и даже квалифицированных рабочих.

Le Monde обращает внимание на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "тотальном демонтаже" украинского правительства, вынося их в анонс хроники происходящего на Украине.

Большинство изданий приводят слова Зеленского, сообщившего о нападении дронов-камикадзе иранского производства и обвинившего Россию в "попытке стереть нас с лица земли". Однако даже в жёлтом вестнике Британии Daily Mail услышали слова российского президента, перечислившего террористические атаки Украины: теракт на Крымском мосту, бомбардировка Киевом одной из собственных атомных станций, атака на газовые трубы ("Турецкий поток") и убийства чиновников и журналистов, совершённые спецслужбами Незалежной.

Spiegel сообщает об обещании главы МИД ФРГ Анналены Бербок скорой помощи с противовоздушной обороной. Речь идёт о четырёх системах ПВО IRIS-T.

— Мы делаем всё возможное, чтобы быстро укрепить ПВО Украины, — написала Бербок опять же в "Твиттере", назвав обстрелы украинской инфраструктуры неоправданными, в отличие от ударов ВСУ по приграничным регионам России, где от артиллерии Запада ежедневно гибнут российские жители. Причём за время ударов их число, скорее всего, как минимум в два раза превысило сегодняшние потери украинцев.

Реакция Минобороны России поразила Newsweek. Медиа подробно разбирает ситуацию, где Россия отвечает в стиле "око за око".

— Украина назвала теракты российских террористов предсмертными судорогами раненого зверя, — полемизирует с Кремлём Newsweek цитатой советника президента Украины Михаила Подоляка. Помимо зрадного перехвата аж "41 из 75 российских ракет", со слов Залужного, издание сокрушается об ударе по складу косметики Lamel, упоминая при этом о том, что компания праздновала подрыв Крымского моста сутками ранее.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lamel.cosmetics

Ответ России

Президент России предупредил и Киев, и Запад, что за любым актом террора последует адекватный ответ. Основная работа сейчас концентрируется на учебных полигонах, где готовятся мобилизованные. Наша страна ведёт подготовку к взлому фронта протяжённостью 1000 километров. Для этого придётся задействовать артиллерию, танковые дивизии, штурмовые соединения. По мнению экспертов, сейчас Москва продемонстрировала, как может обрушить за несколько дней границу Украины с Европой. И из страны потянутся миллионы жителей. Это сделано для того, чтобы пресечь западную рефлексию по поводу мифического ядерного удара со стороны России. Зачем нам это делать на собственной территории, которую мы и так заберём? Можно лишь обесточить и обездвижить Незалежную, разбить мосты и узлы связи. Вероятно, если Киев не одумается, всё это впереди.

Фото © Getty Images / Ed Ram Придётся ли России повторять удары по критической инфраструктуре Украины? 0 Да, и не раз Нет Украинское руководство не самостоятельно Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева