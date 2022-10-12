Как утечка на нефтепроводе "Дружба" повлияет на энергокризис Европы и отразится на России Почему в случае затянувшегося ремонта и умышленной поломки северной ветки нефтепровода "Дружба" Варшава лишает Берлин энергетики и останавливает его промышленность. 12 октября, 16:50 Обложка © Getty Images / Katja Buchholz

Польский трубопроводный оператор PERN заявил об обнаружении утечки на одной из ниток нефтепровода "Дружба". Однако деталей поломки Варшава не приводит. Что это за авария, можно только гадать. Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович назвала аварию частью энергетической войны, по её мнению, происходящее является продолжением событий на "Северных потоках".

— Идёт мировая энергетическая война. Всё ещё не мировая война, как её себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война, — прокомментировала Михайлович.

Польские власти объясняют, что повреждение "случайное" и оснований для версий о саботаже нет.

— Здесь мы можем говорить о случайных повреждениях, — сказал глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер.

Нефтепровод "Дружба" на карте

Место аварии нефтепровода "Дружба". Инфографика © LIFE

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-х советским руководством. Магистраль тянется из Самары до Гомельской области Белоруссии, а там разветвляется на две нитки. Северная ветка идёт по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная нить пронизывает Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. После распада СССР центром управления российской частью нефтепровода стал Брянск. В систему входит 8900 км трубопроводов, почти половина из них проходит по территории России. Его ежегодная экспортная мощность составляет более 60 млн тонн, северной ветки — около 50 млн тонн. Повреждённой оказалась северная часть, что сформировало у экспертов прагматичную версию о том, что это ещё один шаг США, который окончательно ликвидирует энергосистему ФРГ.

Похороны Германии

Повреждённая северная нитка была сразу же отключена, южная работает в штатном режиме. Причины происшествия всё ещё выясняются. Разгерметизация произошла на участке трубы в 70 км от города Плоцк в центральной части Польши. По нему нефть поступает в Германию. Глава Минэкономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил, что устранение утечки на нефтепроводе "Дружба" займёт от двух до десяти дней.

Таким образом руками Польши США пытаются максимально отрезать Кремль от источника средств на ведение боевых действий, полагают эксперты. Ремонт трубопровода может затянуться на неопределённое время. Очередной теракт на энергетическом объекте против России и Венгрии вписывается в логику действий Запада. Нужно понимать, что Вашингтон уже почувствовал результаты своей энерговойны в Европе, крупные производства Германии начинают переезжать в США. Поэтому дальше аналогичных диверсий будет больше.

— Нефть идёт в Германию, поэтому это не отразится на России, только на ФРГ. Судя по всему, Варшава под влиянием своих англосаксонских партнёров в Британии и США начинает потихоньку усугублять ситуацию в Германии, чтобы стимулировать так называемую релокацию немецкого бизнеса в США. Если ремонт затянется, то здесь можно будет уже говорить о диверсии со стороны Польши, — считает политолог Алексей Мухин. — Москва уже диверсифицировала свои потоки, они идут в других направлениях, в том числе осваиваются новые, тем более что американские деньги сейчас уже ничего не стоят.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что за время ремонта, если он не затянется на срок больше 10 дней, в Германии уменьшится объём прокачки нефти. НПЗ ФРГ, которые получают сырьё из России, будут вынуждены уменьшить выработку, что теоретически может создать меньшее предложение нефтепродуктов на рынке и привести к дефициту.

— Посмотрим, насколько масштабная эта авария, затянется ли ремонт нитки магистрали или, наоборот, будет закончен раньше десяти дней. Что это за авария, кто в ней виноват? Нужны детали поломки, их пока нет. Северная ветка поставляет нефть в Польшу и Германию. Пока эти контракты не подпадают под ограничения ЕС, но тем не менее Берлин собирался самостоятельно прекратить транзит нефти по этому маршруту в январе 2023 года. В случае если авария окажется более масштабной, то прекращение поставок произойдёт быстрее. Если это диверсия, то, возможно, её цель — прекращение торговли Германии и России. В любом случае нужно дождаться итогов расследования, — полагает Станислав Митрахович.

Фото © Getty Images / Swedish Coast Guard Handout / Anadolu Agency Почему поломки на магистралях энергоресурсов воспринимаются экспертами только как диверсии? 0 Началась энергетическая война США уже не раз занимались подрывами магистралей энергоресурсов Это совпадение Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева