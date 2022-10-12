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12 октября, 10:19

На немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления

Министр экономики Бранденбурга Штайнбах заявил о падении давления в нефтепроводе "Дружба"

В нефтепроводе "Дружба" произошло падение давления. Об этом рассказал министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, сообщило dpa. В частности, давление упало во второй магистрали нефтепровода, уточнил министр.

"Произошло падение давления в "Дружбе", в частности во второй магистрали", — сказал Штайнбах, добавив, что причина утечки пока не известна.

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По трубопроводу "Дружба" в немецком городе Шведт российской нефтью снабжается нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в данный момент стороны пытаются выяснить, как произошедшее повлияет на поставки.

Ранее в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер считает, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение.

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Wikipedia

Илья Суриков

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