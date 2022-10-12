На немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления
Министр экономики Бранденбурга Штайнбах заявил о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
В нефтепроводе "Дружба" произошло падение давления. Об этом рассказал министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, сообщило dpa. В частности, давление упало во второй магистрали нефтепровода, уточнил министр.
"Произошло падение давления в "Дружбе", в частности во второй магистрали", — сказал Штайнбах, добавив, что причина утечки пока не известна.
По трубопроводу "Дружба" в немецком городе Шведт российской нефтью снабжается нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в данный момент стороны пытаются выяснить, как произошедшее повлияет на поставки.
Ранее в Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер считает, что нет оснований называть это диверсией, к этому могло привести случайное повреждение.