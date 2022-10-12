На немецком участке нефтепровода "Дружба" произошло падение давления

В нефтепроводе "Дружба" произошло падение давления. Об этом рассказал министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, сообщило dpa. В частности, давление упало во второй магистрали нефтепровода, уточнил министр.

"Произошло падение давления в "Дружбе", в частности во второй магистрали", — сказал Штайнбах, добавив, что причина утечки пока не известна.