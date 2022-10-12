Власти Днепропетровской области сообщили о новом ударе по энергетической инфраструктуре
В Днепропетровской области заявили, что энергетическая инфраструктура подверглась новой атаке. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
"Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения. Спасатели укрощают пламя", — написал он, добавив, что местные специалисты по энергетике попробуют восстановить оборудование.
Ранее Лайф писал, что власти Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии после российских ударов по объектам инфраструктуры. По словам Резниченко, ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах.
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