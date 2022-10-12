Власти Днепропетровской области сообщили о новом ударе по энергетической инфраструктуре

В Днепропетровской области заявили, что энергетическая инфраструктура подверглась новой атаке. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

"Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения. Спасатели укрощают пламя", — написал он, добавив, что местные специалисты по энергетике попробуют восстановить оборудование.