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12 октября, 09:58

Илон Маск выпустил духи Burnt Hair с ароматом "отвратительного желания"

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск решил создать новый бренд, и его выбор неожиданно пал на парфюмерию. Предприниматель заявил о выпуске духов. В "Твиттере" он уже поделился фото флакона. Разработка получила название Burnt Hair ("Опалённый волос"), а аромат "самой сущности отвратительного желания", как утверждается, подойдёт и мужчинам, и женщинам.

Духи Burnt Hair, разработанные Илоном Маском. Фото © Twitter / Elon Musk

Духи Burnt Hair, разработанные Илоном Маском. Фото © Twitter / Elon Musk

"Тончайший аромат на земле", — написал предприниматель в соцсетях, добавив, что владельцы духов будут выделяться в толпе.

В описании к парфюму сказано, что с помощью этого средства можно обратить на себя внимание, в том числе находясь в аэропорту. Бизнесмен подчеркнул, что уже было продано десять тысяч флаконов этих духов.

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Ранее Лайф писал, что в ноябре 2020 года Илон Маск презентовал элитную "тесла-текилу" по $250 за бутылку. Лимитированную коллекцию раскупили за считаные часы.

Обложка ©

Getty Images / Michael Gonzalez

Никита Осипов

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