Илон Маск выпустил духи Burnt Hair с ароматом "отвратительного желания"

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск решил создать новый бренд, и его выбор неожиданно пал на парфюмерию. Предприниматель заявил о выпуске духов. В "Твиттере" он уже поделился фото флакона. Разработка получила название Burnt Hair ("Опалённый волос"), а аромат "самой сущности отвратительного желания", как утверждается, подойдёт и мужчинам, и женщинам.

Духи Burnt Hair, разработанные Илоном Маском. Фото © Twitter / Elon Musk

"Тончайший аромат на земле", — написал предприниматель в соцсетях, добавив, что владельцы духов будут выделяться в толпе.

В описании к парфюму сказано, что с помощью этого средства можно обратить на себя внимание, в том числе находясь в аэропорту. Бизнесмен подчеркнул, что уже было продано десять тысяч флаконов этих духов.