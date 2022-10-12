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12 октября, 09:45

Служба нацбезопасности Армении изучит данные ФСБ РФ о теракте на Крымском мосту

Генпрокуратура Армении направила в СНБ данные о теракте на Крымском мосту

Данные ФСБ России и сообщения в СМИ о теракте на Крымском мосту изучили в Генеральной прокуратуре Армении. Их направили в Службу национальной безопасности страны (СНБ) для возбуждения уголовного дела.

Официальное заявление Генпрокуратуры Армении было опубликовано на сайте ведомства.

"Учитывая, что публикация содержала сообщения, свидетельствующие об очевидном преступлении, Генпрокуратура перенаправила их в следственное управление СНБ, поручив решить вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказано в сообщении.

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Илья Суриков

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