Служба нацбезопасности Армении изучит данные ФСБ РФ о теракте на Крымском мосту
Генпрокуратура Армении направила в СНБ данные о теракте на Крымском мосту
Данные ФСБ России и сообщения в СМИ о теракте на Крымском мосту изучили в Генеральной прокуратуре Армении. Их направили в Службу национальной безопасности страны (СНБ) для возбуждения уголовного дела.
Официальное заявление Генпрокуратуры Армении было опубликовано на сайте ведомства.
"Учитывая, что публикация содержала сообщения, свидетельствующие об очевидном преступлении, Генпрокуратура перенаправила их в следственное управление СНБ, поручив решить вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказано в сообщении.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / EPA / STRINGER