НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 09:38

Более тысячи боеприпасов нашли в квартире москвича

Полиция изъяла из квартиры жителя Москвы более тысячи боеприпасов

<p>Найденные боеприпасы в квартире москвича. Обложка © <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/bolee-tysyachi-razlichnykh-boepripasov-izyato-politsiey-moskvy-iz-kvartiry-na-domodedovskoy-ulitse/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Найденные боеприпасы в квартире москвича. Обложка © "МВД Медиа"

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, в квартире которого обнаружено больше тысячи различных боеприпасов. Об этом сообщает столичный главк МВД.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более 1000 предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", — сказано в записи.

Эксперты заключили, что свыше 700 патронов являются винтовочными и малоимпульсными, изготовлены промышленным способом и предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Остальные изъятые боеприпасы также подлинные.

  • Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
    Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
  • Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
    Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
  • Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
    Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
  • Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"
    Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"

Найденные боеприпасы в квартире москвича. Фото © "МВД Медиа"

1 / 4
В Подмосковье задержан украинец, готовивший теракт с применением ПЗРК "Игла"

В Подмосковье задержан украинец, готовивший теракт с применением ПЗРК "Игла"

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемого посадили под домашний арест.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали мужчину за попытку поджечь школу в отместку строгим учителям. Как выяснилось, больной шизофренией Григорий окончил школу ещё пять лет назад, но за это время не сумел забыть горьких обид из-за плохих оценок, которыми оценивали его успехи в обучении.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров