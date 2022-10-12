Более тысячи боеприпасов нашли в квартире москвича
Полиция изъяла из квартиры жителя Москвы более тысячи боеприпасов
Найденные боеприпасы в квартире москвича. Обложка © "МВД Медиа"
Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, в квартире которого обнаружено больше тысячи различных боеприпасов. Об этом сообщает столичный главк МВД.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более 1000 предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", — сказано в записи.
Эксперты заключили, что свыше 700 патронов являются винтовочными и малоимпульсными, изготовлены промышленным способом и предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Остальные изъятые боеприпасы также подлинные.
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