Более тысячи боеприпасов нашли в квартире москвича

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, в квартире которого обнаружено больше тысячи различных боеприпасов. Об этом сообщает столичный главк МВД.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в квартире, расположенной на Домодедовской улице, сотрудники столичного уголовного розыска обнаружили и изъяли более 1000 предметов, в числе которых патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат", — сказано в записи.

Эксперты заключили, что свыше 700 патронов являются винтовочными и малоимпульсными, изготовлены промышленным способом и предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Остальные изъятые боеприпасы также подлинные.









В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемого посадили под домашний арест.