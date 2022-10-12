Песков прояснил судьбу пальто, которое Путин одолжил президенту ОАЭ на переговорах в Москве
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном накинул ему пальто на плечи в качестве знака внимания. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в среду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой", — сказал представитель Кремля.
Песков признался, что не знает, вернули ли российскому лидеру этот предмет гардероба после переговоров, однако заверил, что даже если не вернули, то "это не будет проблемой".
Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Гость российской столицы рассказал коллеге о "позиции Украины по некоторым вопросам". Кроме того, лидеры обсудили действия стран в ОПЕК+. Также Путин подробно рассказал Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну о ситуации на Запорожской АЭС.
т/к РОССИЯ 1