Песков прояснил судьбу пальто, которое Путин одолжил президенту ОАЭ на переговорах в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном накинул ему пальто на плечи в качестве знака внимания. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в среду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков признался, что не знает, вернули ли российскому лидеру этот предмет гардероба после переговоров, однако заверил, что даже если не вернули, то "это не будет проблемой".