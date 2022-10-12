Песков: Слова Столтенберга подтверждают, что НАТО участвует в конфликте на стороне Украины

Вчерашние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга подтверждают, что альянс участвует в конфликте на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно", — ответил он на вопрос, можно ли считать слова Столтеберга подтверждением этого.