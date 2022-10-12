Песков: Слова Столтенберга подтверждают, что НАТО участвует в конфликте на стороне Украины
Вчерашние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга подтверждают, что альянс участвует в конфликте на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно", — ответил он на вопрос, можно ли считать слова Столтеберга подтверждением этого.
Журналисты также спросили, будет ли Москва предпринимать какие-то действия в этой связи, на что Песков ответил, что уже предпринимает "начиная с 24 февраля".
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.
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