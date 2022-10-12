Омбудсмен ДНР Морозова: Киев виновен в гибели людей, чьи тела ВСУ находят в Красном Лимане

Украинские военные эксгумируют тела мирных жителей в Красном Лимане, которые погибли из-за действий киевского режима, выдавая их за якобы убитых союзными силами. Такое заявление в эфире "России 24" сделала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Когда я приезжаю на освобождённые территории и общаюсь с людьми, которые там постоянно проживали и проживают, все дают одинаковые показания о том, что именно киевские войска убивали местное население. Все те, кто на данный момент захоронены на кладбище в Красном Лимане, — это [погибшие от] действий Киева", — сказала она.

По словам Морозовой, после того как ВС РФ освободили Красный Лиман, власти Донецкой Народной Республики провели поисковые работы, в ходе которых тела погибших мирных жителей эксгумировали из стихийных захоронений. В дальнейшем были проведены мероприятия по их идентификации. Причём все процедуры осуществлялись в присутствии представителей прокуратуры и судмедэкспертов. Так, было собрано и эксгумировано примерно 237 тел, из них 35 — украинские военные. Морозова отметила, что ВСУ оставили почти всех своих погибших на территории Красного Лимана, когда покинули его.