Песков опроверг слухи о беседе Маска с Путиным перед публикацией поста по Украине
Президент России Владимир Путин и американский бизнесмен Илон Маск не общались перед тем, как последний опубликовал "мирный план" по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, это неправда", — сказал он, добавив, что Маск и Путин общались по телефону полтора года назад.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul