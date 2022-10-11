Маск опроверг сообщения о беседе с Путиным перед публикацией "мирного плана" по Украине
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что перед публикацией "мирного плана" по Украине он якобы общался с президентом России Владимиром Путиным. По словам бизнесмена, последний раз он переговаривал с главой российского государства ещё 1,5 года назад, а обсуждали они космическую сферу.
"Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", — написал американский миллиардер в "Твиттере".
Таким образом он прокомментировал заявление экономиста Яна Бреммера, который ранее утверждал об обратном. В интервью изданию Vice Бреммер заявил, что Маск якобы сообщил ему о личном разговоре с Путиным. По его словам, президент РФ заявил о готовности к переговорам с Киевом, но только на условиях Москвы. Среди них: признание российского суверенитета над Крымом, республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также постоянный нейтральный статус для Незалежной.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue