Маск опроверг сообщения о беседе с Путиным перед публикацией "мирного плана" по Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что перед публикацией "мирного плана" по Украине он якобы общался с президентом России Владимиром Путиным. По словам бизнесмена, последний раз он переговаривал с главой российского государства ещё 1,5 года назад, а обсуждали они космическую сферу.

"Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", — написал американский миллиардер в "Твиттере".