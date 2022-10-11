Психолог объяснила, почему уехавшие россияне стали штурмовать сайты знакомств

Российские мужчины, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, стали чаще пользоваться сайтами и приложениями для знакомств, так как желают получить поддержку. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова. Однако, по её мнению, нельзя забывать и про корыстный интерес.

"Если рядом будет адаптированный человек, который хорошо ориентируется на местности, у которого есть связи, знакомства, отношения с ним видятся как вариант, позволяющий легче адаптироваться на новом месте", — считает эксперт.

Между тем специалист убеждена, что подобные отношения не будут долговечными, так как сейчас мужчины будут цепляться за любого человека, который откликнулся. Причём молодые люди ищут, как правило, партнёра для любви, а не для дружбы, уверена психотерапевт. Однако именно товарищеские связи являются проявлением взрослых отношений, заключила Наумова.