Слуцкий призвал НАТО задуматься о самороспуске и заявил о неизбежной победе России
Победа России на Украине неизбежна, а НАТО нужно задуматься о самороспуске. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что альянс продолжит быть спонсором террористического режима. С таким заявлением депутат выступил после слов генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который пообещал сохранить поддержку Украины.
"Сигнал понятен: альянс и дальше намерен выступать спонсором и прямым пособником террористического режима во главе со своей марионеткой Зеленским, потому что, по словам того же Столтенберга, победа России на Украине будет означать поражение самого блока НАТО. <...> От себя добавлю, что победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске", — написал Слуцкий в телеграм-канале.
Он считает, что участие Североатлантического альянса в украинском конфликте сейчас очевидно.
Ранее Лайф цитировал заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он считает, что генсек альянса Йенс Столтенберг признал блок стороной конфликта, заявив, что победа России на Украине станет поражением НАТО.
Telegram / Слуцкий