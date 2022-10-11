Слуцкий призвал НАТО задуматься о самороспуске и заявил о неизбежной победе России

Победа России на Украине неизбежна, а НАТО нужно задуматься о самороспуске. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что альянс продолжит быть спонсором террористического режима. С таким заявлением депутат выступил после слов генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который пообещал сохранить поддержку Украины.

"Сигнал понятен: альянс и дальше намерен выступать спонсором и прямым пособником террористического режима во главе со своей марионеткой Зеленским, потому что, по словам того же Столтенберга, победа России на Украине будет означать поражение самого блока НАТО. <...> От себя добавлю, что победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске", — написал Слуцкий в телеграм-канале.