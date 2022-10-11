"Начал пыжиться": В СФ оценили заявление Столтенберга о победе России и поражении НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал очень недальновидное заявление, сказав, что победа России на Украине станет поражением для альянса. Как полагает первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, тем самым Столтенберг подтверждает, что НАТО участвует в конфликте и у Москвы есть все основания рассматривать блок как противника.

"Я думаю, что он немножко выдаёт желаемое за действительное, начал пыжиться. Обычно это бывает у Столтенберга, когда он пытается доказать, что Россия слаба, что Украина побеждает. Это говорит как раз о другом: что наши двухдневные удары привели в растерянность Столтенберга", — отметил собеседник Лайфа.

Сенатор считает, что США подталкивают НАТО к развитию конфликта, потому что им очень хочется ослабить не только Россию, но и страны Европы, кроме того, американцы привыкли находиться далеко от театра военных действий.