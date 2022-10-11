НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 15:47

Захарова ответила на призыв Зеленского к новым санкциям шуткой об использованных пакетах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла призыв украинского лидера Владимира Зеленского к странам G7 по поводу введения нового пакета санкций против Москвы. Она отметила, что жители Евросоюза и без того страдают от введённых ограничений и даже перестали мыться, а Киев требует всё больших жертв.

"В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома, а клоуну нужен новый пакет. Старый он уже использовал", — написала Захарова в телеграм-канале.

ЕС ответит на удары по Украине новыми санкциями, но потолок цен на газ пока не обсуждается

ЕС ответит на удары по Украине новыми санкциями, но потолок цен на газ пока не обсуждается

Напомним, что вечером во вторник Владимир Зеленский выступил на экстренном заседании стран G7. Он призвал европейских партнёров к более жёстким санкциям в отношении России, в том числе к блокировке энергетического сектора страны. Кроме того, Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также заверил, что Киев якобы "не планирует и не планировал агрессию" против Минска, а также призвал страны "Большой семёрки" поддержать идею о размещении международных наблюдателей на границе с Белоруссией.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров