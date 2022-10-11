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Опубликовано 11 октября 2022, 15:47
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Захарова ответила на призыв Зеленского к новым санкциям шуткой об использованных пакетах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла призыв украинского лидера Владимира Зеленского к странам G7 по поводу введения нового пакета санкций против Москвы. Она отметила, что жители Евросоюза и без того страдают от введённых ограничений и даже перестали мыться, а Киев требует всё больших жертв.

"В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома, а клоуну нужен новый пакет. Старый он уже использовал", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, что вечером во вторник Владимир Зеленский выступил на экстренном заседании стран G7. Он призвал европейских партнёров к более жёстким санкциям в отношении России, в том числе к блокировке энергетического сектора страны. Кроме того, Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также заверил, что Киев якобы "не планирует и не планировал агрессию" против Минска, а также призвал страны "Большой семёрки" поддержать идею о размещении международных наблюдателей на границе с Белоруссией.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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