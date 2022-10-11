Германия передала Киеву первую из четырёх современных систем ПВО
Spiegel: ФРГ передала Украине первую из четырёх систем ПВО IRIS-T
Германия передала Киеву первую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. Как сообщает журнал Spiegel, передача состоялась недалеко от польско-украинской границы.
Вторую систему немецкая сторона должна передать до конца 2022 года и ещё две IRIS-T SLM — в начале 2023 года. В Минобороны ФРГ утверждают, что эта установка является самой современной зенитной системой, она состоит из трёх транспортных средств: пусковой установки на военном грузовике, вмещающей восемь ракет, радиолокационной машины и машины наведения. IRIS-T SLM поражает цели на расстоянии до 40 километров.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Также, комментируя российские удары по объектам энергетики Незалежной, он отметил, что Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности "за зверства и военные преступления".