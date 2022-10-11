Германия передала Киеву первую из четырёх современных систем ПВО

Вторую систему немецкая сторона должна передать до конца 2022 года и ещё две IRIS-T SLM — в начале 2023 года. В Минобороны ФРГ утверждают, что эта установка является самой современной зенитной системой, она состоит из трёх транспортных средств: пусковой установки на военном грузовике, вмещающей восемь ракет, радиолокационной машины и машины наведения. IRIS-T SLM поражает цели на расстоянии до 40 километров.