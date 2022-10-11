Путин выразил надежду на снижение опасной риторики вокруг атомной деятельности

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас наблюдается излишняя политизация атомной деятельности и РФ призывает к снижению такой риторики. Об этом он сказал на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Мы очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счёт снижать и превратить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене", — обратился российский лидер к главе агентства.