Врач назвала болезни, при которых нельзя ходить в баню

Людям с заболеваниями сердца в фазе декомпенсации нельзя посещать баню. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, член Российского общества

кардиологов Лариса Прокопова. Она отметила, что к этой категории недугов относятся инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь. Кроме того, париться не стоит людям с серьёзными нарушениями дыхания.

Специалист добавила, что баня поможет при лёгкой простуде, однако в случае температуры, кашля и насморка туда лучше не ходить в течение 10–14 дней. А подготовить тело к резким перепадам температур можно, к примеру, с помощью изменения степени теплоты воды в душе, причём это важно делать регулярно. Кроме того, не помешает и обливание: стоит начать с ног, затем перейти к коленям и постепенно дойти до головы. Такую же аккуратность необходимо соблюдать и в бане.

"Начинать греться нужно со ступеней, так как привыкать к температуре нужно постепенно. Парение веником именно ступеней благоприятствует тому, что улучшается кровоток, уменьшается гипоксия. Сосуды расширяются компенсаторно по всему организму с ног", — добавила Прокопова.