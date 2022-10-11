НАК разработал меры по повышению защиты транспортного перехода через Керченский пролив

Директор ФСБ России Александр Бортников провёл заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) по повышению уровня защищённости транспортного перехода через Керченский пролив и по Крымскому мосту. Об этом сообщает информационный центр НАК.

"Сегодня в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край – Крым", — говорится в сообщении комитета.