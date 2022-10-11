НАК разработал меры по повышению защиты транспортного перехода через Керченский пролив
Директор ФСБ России Александр Бортников провёл заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) по повышению уровня защищённости транспортного перехода через Керченский пролив и по Крымскому мосту. Об этом сообщает информационный центр НАК.
"Сегодня в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности транспортного перехода "Краснодарский край – Крым", — говорится в сообщении комитета.
В ходе дискуссии специалисты НАК при участии Бортникова выработали комплекс дополнительных мер для повышения антитеррористической защищённости соответствующих объектов.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя.
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